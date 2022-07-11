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Власти Украины пригрозили «контрнаступлением» жителям Херсона

Reuters: власти посоветовали украинцам покинуть южную часть Херсонской области из-за «контрнаступления»
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Жителям необходимо покинуть юг Херсонской области из-за готовящегося «контрнаступления», предупредила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Больница в Херсоне повреждена из-за обстрелов ВСУ. Онлайн спецоперации 10 июля
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«Понятно, что будут бои, будут артиллерийские обстрелы... и поэтому мы призываем [людей — Ред.] срочно эвакуироваться», — передает ее слова Reuters

Особенно вице-премьер рекомендовала прислушаться к ее словам женщинам и детям.

«Они не должны становиться живыми щитами», — добавила он.

При этом вице-премьер не назвала точной даты «контрнаступления».

Ранее в этот день министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о том, что вооруженные силы получили от Зеленского приказ отвоевать юг страны. По словам министра, Киев считает достижение этой цели необходимым с политической точки зрения.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отреагировал на стремление президента Украины отбить южные регионы страны. По его мнению, оно свидетельствует об отчаянном положении украинского правительства. Также депутат подчеркнул, что у Киева нет шансов снова взять под контроль освобожденные российскими войсками территории.

10 июля военный корреспондент «Известий» Иван Литомин сообщил, что в Херсоне произошла серия мощных взрывов. Как объяснили позднее херсонские власти, работала система ПВО, которая практически ежедневно отражает удары ВСУ.

По предварительным данным, не менее двух человек пострадали в Херсоне при обстреле. Также при ударе повреждена городская клиническая больница.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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