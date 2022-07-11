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Политика
Внеочередное заседание Совета Госдумы состоится 11 июля
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В ГД сочли политической агонией приказ Зеленского отвоевать юг Украины

Депутат Госдумы Шеремет назвал приказ Зеленского отвоевать юг Украины политической агонией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Стремление президента Украины Владимира Зеленского отбить южные регионы страны свидетельствует об отчаянном положении украинского правительства. С таким заявлением в воскресенье, 10 июля, выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

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«Подобные приказы — политическая агония режима Зеленского, которая продлится совсем недолго. Эти огульные заявления не имеют ничего общего с реальностью», — сказал он «РИА Новости».

Также депутат подчеркнул, что у Киева нет шансов снова взять под контроль освобожденные российскими войсками территории. По его словам, даже внушительные поставки западного вооружения на Украину не помешают Москве реализовать главные цели спецоперации.

Ранее в этот день министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о том, что вооруженные силы получили от Зеленского приказ отвоевать юг страны. По словам министра, у Киев считает достижение этой цели необходимым с политической точки зрения.

При этом он отметил, что Украина рассчитывает на помощь Запада.

Ранее, 8 июля, Резников сообщил, что более 1 млн служащих ВСУ обеспечивают оборону и безопасность украинской территории. Число мобилизованных составляет до 700 тыс. человек. По его словам, сегодня в Национальной полиции служит до 100 тыс. человек, в Национальной гвардии — до 90 тыс., еще до 60 тыс. человек — это пограничники.

Вместе с тем глава оборонного ведомства признал, что в рядах ВСУ отмечаются большие потери, вооружение истощено. Резников подчеркнул острую необходимость в дополнительных поставках бронетехники и беспилотников.

7 июля Зеленский высказал свое недовольство действиями главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в связи с поражениями ВС Украины в Донбассе. Также Зеленский призвал главкома не принимать серьезные решения без его участия.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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