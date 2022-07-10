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Министр обороны Украины Резников заявил о потерях и истощении ВСУ

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Фото: Global Look Press/Rick Mave
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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о больших потерях в рядах ВСУ и истощении вооружений. Об этом он рассказал 10 июля в интервью газете The Wall Street Journal.

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По его словам, ВСУ нуждаются в обновлении подразделений, их замене и перестановках.

«Мы ждем от наших партнеров больше бронетехники, оружия. Нам нужно перестроиться по некоторым направлениям, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию», — сказал Резников.

Также он добавил, что Украина «выдержала испытание» благодаря успешному использованию недавно доставленных американских артиллерийских систем дальнего действия. Однако высокий уровень потерь вдоль линии фронта вызвал потребность в дополнительных поставках бронетехники и беспилотников.

7 июля в Минобороны РФ заявили, что командование ВСУ приказало сократить сроки лечения своих раненых военнослужащих и направлять их на фронт без прохождения реабилитации. Кроме того, острая нехватка личного состава подразделений первого эшелона вынудила Киев бросить на передовой фланг нацбатальоны, которые выполняли задачи в тыловых районах в качестве загранотрядов.

14 июня Киев заявил о «сотнях тысяч» мобилизованных. Тогда Резников признал, что из-за высоких потерь на фронт отправляют необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях.

24 мая украинские военные записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главкому украинских войск Валерию Залужному, в котором рассказали, что у них нет ни одного боевого командира и никакой техники и, таким образом, их отправляют «на верную смерть».

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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