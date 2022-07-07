ВСУ сократили сроки лечения раненых и приказали отправлять их на фронт

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказало сократить сроки лечения своих раненых военнослужащих и направлять их на фронт без прохождения реабилитации. Об этом заявил в четверг, 7 июля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Руководством ВСУ отдан приказ о сокращении сроков лечения раненых военнослужащих и направлении их без прохождения реабилитации для восполнения потерь подразделений в районах боевых действий», — сказал он.

Как указали в Минобороны, острая нехватка личного состава подразделений первого эшелона вынудила киевский режим также бросить на передовой фланг нацбатальоны, которые выполняли задачи в тыловых районах в качестве загранотрядов.

4 июля президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что военные, принимавшие участие в освобождении Луганской Народной Республики (ЛНР), должны отдохнуть и накопить новые силы. Президент РФ также отметил, что другие воинские соединения должны продолжать работать над достижением своих ранее обозначенных целей.

29 июня глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что с Украиной произведен обмен пленными, с каждой стороны возвращено по 144 бойца. Он отметил, что несколько из переданных пленных ВСУ находятся в плачевном состоянии. У некоторых из них тяжелые ранения с ампутацией конечностей и другими осложнениями.

27 июня первый замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что ВСУ за время спецоперации России по защите Донбасса потеряли как минимум 50 тыс. человек убитыми. По его словам, большинство боеспособных и опытных подразделений ВСУ уничтожены или взяты в плен.

10 июня сообщалось, что российские военнослужащие из группировки «Отважные», получившие ранения при выполнении боевых задач, после лечения и медицинской реабилитации в госпиталях и санаториях возвращаются в свои подразделения для выполнения задач в ходе спецоперации по защите жителей Донбасса.

Ранее, 25 мая, Путин приехал в госпиталь к военнослужащим, которые были ранены во время спецоперации по защите Донбасса. Как пояснил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства держит на контроле условия, в которых лечатся раненные в Донбассе и на Украине российские военные. В среду график президента позволил ему лично съездить и ознакомиться с этими условиями. Главу государства сопровождал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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