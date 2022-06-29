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ДНР и Украина провели обмен пленными в формате 144 на 144

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Донецкая Народная Республика (ДНР) и Украина произвели обмен пленными, вернув по 144 бойца с каждой стороны. Об этом в среду, 29 июня, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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«Сегодня 144 бойца Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой. Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены», — написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что несколько из переданных пленных вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в плачевном состоянии. У некоторых из них тяжелые ранения с ампутацией конечностей и другими осложнениями.

«Наша основная задача — спасение бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации. У врага оказались очень ценные военнослужащие. Среди освобожденных есть мобилизованные, которые при разных обстоятельствах попали в плен», — заявил Пушилин.

27 июня первый замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что ВСУ за время спецоперации России по защите Донбасса потеряли как минимум 50 тыс. человек убитыми. По его словам, большинство боеспособных и опытных подразделений ВСУ уничтожены или взяты в плен.

23 июня вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что порядка 2 тыс. украинских военных находятся в плену.

До этого, 26 мая, чрезвычайный и полномочный посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что с момента начала специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса на территорию ДНР и ЛНР попали примерно 8 тыс. украинских военнопленных.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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