Посол ЛНР в России рассказал о 8 тыс. украинских пленных

С момента начала специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса на территорию России попали примерно 8 тыс. украинских военнопленных. Такое заявление в четверг, 26 мая, сделал чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Пленных много. Конечно, их больше на территории Донецкой Народной Республики, но у нас тоже хватает, и сейчас общая цифра где-то в районе 8 тыс. Это очень много, и каждый день добавляются буквально сотни», — заявил дипломат в эфире телеканала «Соловьев Live».

Ранее, 23 мая, президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи в Украинском доме в Давосе заявил о готовности Киева обменять российских военнопленных на украинских «хоть завтра». Он назвал этот обмен очень важным, так как Украине нужны только свои люди. На следующий день генпрокурор страны Ирина Венедиктова допустила возможность обмена солдата ВС РФ Вадима Шишимарина, приговоренного на Украине к пожизненному заключению.

В Луганской Народной Республике 18 мая добровольно сдавшихся в плен украинских военных привлекли к сбору тел их сослуживцев.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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