Киев может впоследствии обменять российского военнослужащего Вадима Шишимарина, приговоренного на Украине к пожизненному заключению. Об этом заявила во вторник, 24 мая, генпрокурор страны Ирина Венедиктова.

«У нас сценарии развития событий могут быть совершенно разными. Можно обменять человека после приговоров судов. Технически это возможно», — сказала Венедиктова в эфире всеукраинского марафона, отвечая на вопрос о возможности обмена Шишимарина.

В понедельник Соломенский районный суд Киева приговорил военнослужащего ВС РФ к пожизненному лишению свободы. Его обвинили в нарушении законов и обычаев войны. По данным следствия, Шишимарин якобы виновен в убийстве мирного жителя Сумской области Украины.

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В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.

Ситуацию «Известиям» прокомментировал политолог Павел Данилин. По его мнению, в судебном процессе над Шишимариным заранее были определены виновный и мера наказания. Политолог сослался на 438 статью УК Украины, под которую попадает 90% боевиков радикальной националистической группировки «Азов» за пытки российских военнопленных, однако, как отмечает Данилин, ни один из них не понес наказания.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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