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Зеленский заявил о готовности к обмену пленными с Россией «хоть завтра»
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Зеленский заявил о готовности к обмену пленными с Россией «хоть завтра»

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 мая, заявил, что готов к обмену российскими пленными на украинских «хоть завтра».

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«Нам не нужны российские военные, нам нужны только наши. Мы готовы хоть завтра менять, и этот обмен, он очень важный», — заявил Зеленский по видеосвязи в Украинском доме в Давосе.

По мнению украинского лидера, необходимо активизировать процесс обмена и привлечь к нему как можно больше государств.

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«Обмен людей — это на сегодня гуманитарный момент и очень политическое решение, которое зависит от поддержки многих государств... Мы должны их [военнопленных] обменять», — заявил он.

В частности, по словам Зеленского, к обмену нужно подключить ООН, Швейцарию, а также Израиль.

Он заметил, что привлеченные к процессу страны должны «давить через любые рычаги» на Россию, в частности за счет закрытия бизнеса в РФ и введения нефтяного эмбарго.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Андрей Руденко допустил возможность обсуждения с Киевом обмена пленных с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

20 мая Министерство обороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Так, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого, 20 апреля, Зеленский на пресс-конференции заявил о готовности обменять пленных россиян на своих военных и гражданских, находящихся в Мариуполе. В этот же день российские войска открыли пять гуманитарных коридоров для выхода гражданских лиц в Мариуполе. Как рассказал корреспондент «Известий», из домов, примыкающих к «Азовстали», вывезли около 100 мирных жителей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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