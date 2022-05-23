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В МИД РФ допустили возможность переговоров по обмену пленных с «Азовстали»

Замглавы МИД РФ Руденко допустил возможность переговоров по обмену пленных с «Азовстали»
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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Замглавы МИД РФ Андрей Руденко 23 мая допустил возможность обсуждения с Киевом обмена пленных с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

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«Это не в моей компетенции, но, наверное, это обсуждается где-то», — сказал Руденко журналистам.

Он подчеркнул, что допускает любую возможность, «которая не противоречит здравому смыслу».

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20 мая Министерство обороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Так, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В тот же день корреспондент «Известий» сообщил о выходе с «Азовстали» командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея «Волыны» Волынского. Позже в распоряжении «Известий» появились кадры допроса боевика. Волынский подтвердил, что на территории завода находились иностранные наемники.

21 мая корреспондент «Известий» первым побывал на территории завода и показал, как проходит его разминирование. Он также спустился в подвал комбината и отметил большую глубину, на которой находятся технические помещения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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