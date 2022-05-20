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«Известия» опубликовали кадры со сдавшимся в плен «Волыной»

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Командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Сергей Волынский («Волына»)
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Кадры со сдавшимся в плен с территории мариупольского завода «Азовсталь» командиром 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергеем Волынским («Волына») появились в пятницу, 20 мая, в распоряжении «Известий».

«Вся 36-я бригада находится здесь, со мной. На территории завода морпехов больше нет», — сказал Волынский.

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Известно, что Волынский участвовал в конфликте в Донбассе с 2014 года.

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Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Он сообщил, что с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» (в отношении группировки в РФ возбуждены уголовные дела) и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода. Тогда же корреспондент «Известий» сообщил о выходе с предприятия «Волыны».

19 мая стало известно, что с «Азовстали» вышел и сдался в плен заместитель командира украинской радикальной националистической группировки «Азов» Святослав Паламар с позывным «Калина».

18 мая вышедшие с территории «Азовстали» пленные боевики заявили представителю вооруженных сил Украины (ВСУ) и работникам Красного Креста об отсутствии в их адрес проявлений агрессии. Украинские военные заверили, что с ними обращаются хорошо: кормят и оказывают помощь. На следующий день Минобороны опубликовало видео содержания сдавшихся в плен с «Азовстали».

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что украинским военным, которые выйдут с «Азовстали», гарантируют жизнь и достойное обращение.

Освобождение Мариуполя — один из этапов спецоперации по защите Донбасса, которую Россия начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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