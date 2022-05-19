В ЛНР пленных украинских военных привлекли к сбору тел их сослуживцев

В Луганской Народной Республике (ЛНР) добровольно сдавшихся в плен украинских военных привлекли к сбору тел их сослуживцев. Об этом в среду, 18 мая, сообщила глава местной организации «Мемориал», первый замглавы МИДа республики Анна Сорока.

«Это было одно из направлений денацификации 1945 года после Великой Отечественной войны, победы советского народа. Такое воспитание задержанных нацистов было очень популярно. Они разбирали массовые захоронения. Тому пример у нас в Луганске — массовое захоронение времен Великой Отечественной войны, и там пленные нацисты и фашисты разбирали тоже его», — подчеркнула она.

По ее словам, в среду при помощи сложивших оружие украинских силовиков представители организации «Мемориал», занимающейся поиском и перезахоронением тел, забрали с места боев под Рубежным обнаруженные там тела трех бойцов украинской армии.

«Сегодня у нас военнопленные изъявили желание помочь украинским семьям, чтобы они могли найти своих погибших родных», — уточнила Сорока.

Представитель МИД ЛНР также пояснила, что после того, как тела забирают, проводится судмедэкспертиза и собирается ДНК-материал. Пока, уточнила она, из-за отсутствия четкого механизма передачи тел украинской стороне они остаются на хранении в республике.

Как заметила Сорока, осталось дождаться реакции Киева. Если ее не последует, то погибших «достойно предадут земле».

1 мая корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал массовые захоронения, которые представляют собой 150-метровые траншеи. В них кладут тела жертв обстрелов ВСУ в городе Рубежное в ЛНР. Как уточнил военный, принимающий участие в раскопке таких братских могил, на этом месте собираются установить общий мемориал погибшим.

30 апреля стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении украинского командира, который отдавал приказы об обстрелах ЛНР, в частности таких городов, как Первомайск, Рубежное, Золотое-5 и Ирмино. По данным ведомства, в результате этих обстрелов три местных жителя были ранены, также 30 жилых домов, здания монастыря и храма получили повреждения.

28 апреля корреспондент «Известий» сообщил, что ВСУ обстреляли город Рубежное в ЛНР из реактивной системы залпового огня «Ураган», в результате одного из ударов загорелся многоэтажный дом.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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