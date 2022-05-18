Пленные бойцы ВСУ помогли собрать тела киевских силовиков в ЛНР

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вызвались помочь убрать тела своих сослуживцев, которые погибли еще в начале марта. В среду, 18 мая, на месте в Луганской Народной Республике (ЛНР) побывал корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин и побеседовал с первым заместителем главы МИД ЛНР Анной Сорокой.

«Я знаю, что вы изъявили желание помочь нам забрать ваших сослуживцев, оказать помощь семьям погибших военнослужащих Украины. Всё это для того, чтобы тела погибших были доставлены на территорию Украины и, соответственно, семьи имели социальные выплаты и другие виды помощи», — рассказала Сорока.

Для соблюдения стерильности каждому из военнопленных выдали по комплекту перчаток, халатов, бахил и мешков для тел. По словам замглавы МИДа, осталось дождаться реакции Киева. Если ее не последует, то погибших «достойно предадут земле».

1 мая корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал массовые захоронения, которые представляют собой 150-метровые траншеи. В них кладут тела жертв обстрелов ВСУ в городе Рубежное в Луганской Народной Республике.

Как уточнил военный, принимающий участие в раскопке таких братских могил, на этом месте собираются установить общий мемориал погибшим.

30 апреля стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении украинского командира, который отдавал приказы об обстрелах ЛНР, в частности таких городов, как Первомайск, Рубежное, Золотое-5 и Ирмино. По данным ведомства, в результате этих обстрелов три местных жителя были ранены, также 30 жилых домов, здания монастыря и храма получили повреждения.

Двумя днями ранее корреспондент «Известий» сообщил, что ВСУ обстреляли город Рубежное в ЛНР из реактивной системы залпового огня «Ураган», в результате одного из ударов загорелся многоэтажный дом.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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