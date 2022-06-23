Вице-премьер Украины заявила о двух тысячах пленных украинских военных

Порядка 2 тыс. украинских военных находятся в плену. Об этом в четверг, 23 июня, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

«Это постоянный процесс. Когда мы обращаемся с письмами к МККК (Международному комитету Красного Креста. — Ред.), они обращаются к России, и Россия частями подтверждает... Так вот подтвержденных в российском плену наших военнопленных у нас на сегодня около 2 тыс.», — сказала она в эфире телеканала «Украина 24».

21 июня девять украинских резервистов сдались в плен под Сиротино в пригороде Северодонецка, не оказывая сопротивления.

19 июня Минобороны РФ сообщило, что силы Луганской Народной Республики (ЛНР) при поддержке ВС России взяли под контроль населенный пункт Метелкино под Северодонецком. При зачистке Метелкино сдались в плен несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров националистической группировки «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела).

До этого, 26 мая, чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что с момента начала специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса на территорию ДНР и ЛНР попали примерно 8 тыс. украинских военнопленных.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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