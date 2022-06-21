Девять украинских резервистов сдались в плен в пригороде Северодонецка

Девять украинских резервистов сдались в плен под Сиротино в пригороде Северодонецка. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил корреспондент «РИА Новости».

Поясняется, что украинские военнослужащие сдались, не оказывая сопротивления.

Пленные рассказали, что их мобилизовали в мае 2022 года. Часть, в которой они оказались, находилась в Луганске до 2014 года, затем переехала в Харьков.

В плен сдались девять человек — три жителя Северодонецка и Рубежного, один контрактник, еще пятеро – жители Львова, Тернополя, Винницы и Харьковской области.

19 июня Минобороны РФ сообщило, что силы Луганской Народной Республики (ЛНР) при поддержке ВС России взяли под контроль населенный пункт Метелкино под Северодонецком. При зачистке Метелкино сдались в плен несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров националистической группировки «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела).

26 мая чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что с момента начала специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса на территорию ДНР и ЛНР попали примерно 8 тыс. украинских военнопленных.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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