Реклама
Прямой эфир
Мир
Силы ЛНР и ВС РФ взяли под контроль Метелкино
Происшествия
Беспилотник сбросил боекомплект у хутора Кучеров под Курском
Мир
В пригороде Северодонецка сдались в плен члены группировки «Айдар»
Мир
В Молдавии запретили новостные программы из России
Мир
Шольц поддержал политику Меркель в отношении России
Мир
Украинские боевики на «Азоте» подали сигнал о готовности к переговорам
Мир
Эрдоган представит спецдокументы по Швеции и Финляндии на саммите НАТО
Мир
В Запорожье предложили открыть второй транспортный коридор с Крымом
Мир
НАТО признает Россию угрозой своей безопасности на предстоящем саммите
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в московском регионе до вечера
Происшествия
В Туапсе сухогруз под флагом Камеруна запросил аварийно-спасательные работы

Силы ЛНР и ВС РФ взяли под контроль Метелкино

0
Фото: ТАСС/Александр Река
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Силы Луганской Народной Республики при поддержке ВС России взяли под контроль населенный пункт Метелкино под Северодонецком. Об этом 19 июня сообщает Минобороны РФ.

«Успешно развивается наступление на Северодонецком направлении. <...> Отдельные подразделения ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения, покидают район боевых действий. Так, взвод 1-й роты 1-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшийся в районе Лисичанска, бросил тяжелое вооружение и оставил свои позиции», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что большие потери в рядах ВСУ вынуждают украинское командование бросать в бой неподготовленный личный состав у которого отсутствуют необходимые навыки обращения с вооружением и военной техникой.

Всего за сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено свыше 400 националистов, 10 танков и других боевых бронированных машин, 11 орудий полевой артиллерии, 11 пусковых установок реактивной системы залпового огня и 28 специальных автомобилей.

Новость дополняется

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022