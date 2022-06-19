Силы ЛНР и ВС РФ взяли под контроль Метелкино
Силы Луганской Народной Республики при поддержке ВС России взяли под контроль населенный пункт Метелкино под Северодонецком. Об этом 19 июня сообщает Минобороны РФ.
«Успешно развивается наступление на Северодонецком направлении. <...> Отдельные подразделения ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения, покидают район боевых действий. Так, взвод 1-й роты 1-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшийся в районе Лисичанска, бросил тяжелое вооружение и оставил свои позиции», — говорится в сообщении ведомства.
Также отмечается, что большие потери в рядах ВСУ вынуждают украинское командование бросать в бой неподготовленный личный состав у которого отсутствуют необходимые навыки обращения с вооружением и военной техникой.
Всего за сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено свыше 400 националистов, 10 танков и других боевых бронированных машин, 11 орудий полевой артиллерии, 11 пусковых установок реактивной системы залпового огня и 28 специальных автомобилей.
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