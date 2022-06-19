Источник сообщил о попадании в плен одного из командиров «Айдара»

Один из командиров украинского националистического формирования «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела) попал в плен в процессе освобождения села Метелкино, расположенного в пригороде Северодонецка Луганской Народной Республики (ЛНР). Такими данными в воскресенье, 19 июня, поделился источник «РИА Новости» в силовых структурах.

«При зачистке Метелкино сдались в плен несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров батальона «Айдар». Сейчас выясняется, насколько он высокопоставленный», — уточнил собеседник агентства.

Ранее этим же днем источник ТАСС сообщил о сдаче в плен боевиков, в том числе командного состава, группировки «Айдар» на добровольной основе. Это произошло в том же селе Метелкино ЛНР.

В ходе операции по освобождению «Азовстали» в Мариуполе в плен сдались 2439 боевиков «Азова», в том числе глава радикального формирования Денис Прокопенко (Редис) и Святослав Паламар. О полном освобождении предприятия Минобороны России сообщило 20 мая.

В Донбассе продолжается спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении регионов Донбасса.

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