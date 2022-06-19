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Источник сообщил о сдаче в плен боевиков «Айдара» под Северодонецком

ТАСС: бойцы и командование украинской группировки «Айдар» сдались в плен под Северодонецком
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Боевики и командный состав украинской националистической группировки «Айдар» (в отношении участников формирования в РФ возбуждены уголовные дела) на добровольной основе сдались в плен под Северодонецком Луганской Народной Республики (ЛНР). Такими сведениями в воскресенье, 19 июня, поделился источник ТАСС в Народной милиции ЛНР.

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«Сегодня вечером завершена зачистка населенного пункта Метелкино (поселок, примыкающий к городу Северодонецку. — Ред.). Сдались в плен много айдаровцев, среди которых и командиры этого карательного национального батальона», — сообщил собеседник агентства.

10 июня житель ЛНР из Новоайдарского района был осужден на восемь лет лишения свободы за содействие деятельности нацгруппировки «Айдар». В суде мужчина, фамилия которого не раскрывается, признал свою вину в полном объеме и раскаялся.

В ходе операции по освобождению «Азовстали» в Мариуполе в плен сдались 2439 боевиков «Азова», в том числе глава радикального формирования Денис Прокопенко (Редис) и Святослав Паламар. О полном освобождении «Азовстали» Минобороны России сообщило 20 мая.

18 июня гражданин США Энди Хюйн, воевавший в Донбассе на стороне Украины, рассказал, как попал в плен под Харьковом. Он сообщил, что после потери ВСУ контроля над позицией несколько часов провел в окопе, после чего пять часов с сослуживцем шел по лесу и сдался российским военным.

В Донбассе продолжается спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении ДНР и ЛНР.

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