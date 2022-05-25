Путин навестил в госпитале раненных во время спецоперации военнослужащих

Президент России Владимир Путин 25 мая приехал в госпиталь к военнослужащим, которые были ранены во время спецоперации по защите Донбасса.

Как пояснил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин держит на контроле условия, в которых лечатся раненные в Донбассе и на Украине российские военные. В среду график президента позволил ему лично съездить и ознакомиться с этими условиями. Главу государства сопровождал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Как сообщает телеканал «Россия 24», Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка.

30 апреля Путин подписал указ о предоставлении дополнительных социальных гарантий людям, командированным в Донбасс. Так, выплата в размере 5 млн рублей будет направлена семье в случае гибели военного. Такая же выплата предусмотрена в случае смерти до истечения одного года со дня возвращения на территорию РФ, наступившей вследствие увечья или заболевания, полученных при выполнении задач. Выплата в размере З млн рублей будет направлена лицам, получившим увечье в рамках спецоперации.

Кроме того, глава государства установил выплаты в 5 млн рублей семьям волонтеров, погибших в зоне проведения спецоперации. В случае ранения или иного увечья волонтеры получат по 3 млн рублей.

18 апреля глава российского государства подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военным пограничных органов ФСБ и членам их семей. Они предусматривают выплату в 5 млн рублей в случае гибели сотрудников органов на границах с Украиной, Донецкой и Луганской народными республиками.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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