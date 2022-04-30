Путин подписал указ о выплатах участникам спецоперации и волонтерам

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных социальных гарантий людям, командированным в Донбасс. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 30 апреля.

Выплата в 5 млн рублей будет направлена семье в случае гибели военного. Такая же выплата предусмотрена в случае смерти до истечения одного года со дня возвращения на территорию РФ, наступившей вследствие увечья или заболевания, полученных при выполнении задач.

Выплата в размере З млн рублей будет направлена лицам, получившим увечье в рамках спецоперации.

Кроме того, глава государства установил выплаты в 5 млн рублей семьям волонтеров, погибших в зоне проведения спецоперации. В случае ранения или иного увечья волонтеры получат по 3 млн рублей.

Росмолодежи совместно с Ассоциацией волонтерских центров поручено определить порядок отбора и подготовки волонтеров для деятельности на территории Донбасса, а ФСБ и Минобороны — «обеспечить безопасный и организованный порядок пересечения государственной границы» волонтерами, сообщается в указе президента.

Также Путин подписал указ о единовременной выплате к Дню Победы по 10 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донбассе и на освобожденных территориях Украины.

18 апреля президент подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военным пограничных органов ФСБ и членам их семей. Они предусматривают выплату в 5 млн рублей в случае гибели сотрудников органов на границах с Украиной, Донецкой и Луганской народными республиками.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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