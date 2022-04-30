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Путин подписал указ о выплате по 10 тыс. рублей проживающим в Донбассе ветеранам

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к Дню Победы по 10 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донбассе и на освобожденных территориях Украины. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 30 апреля.

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«... постановляю произвести в мае 2022 года единовременную выплату инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и на освобожденных территориях Украины, в размере 10 тыс. рублей», — говорится в указе.

25 апреля глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в РФ, получили ежегодные выплаты в размере 10 тыс. рублей к Дню Победы.

Днем ранее доцент экономического факультета РУДН кандидат экономических наук Лариса Сорокина напомнила, что в 2022 году помимо выплаты в 10 тыс. рублей предусмотрены доплаты по регионам. Например, в Московской области участники и инвалиды войны получат по 25 тыс. рублей, а труженики тыла, вдовы участников Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», и бывшие несовершеннолетние узники фашизма получат выплату в 15 тыс. рублей.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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