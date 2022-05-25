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Путин посетит в Москве раненых в ходе спецоперации бойцов ВС РФ

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин посетит 25 мая раненных в ходе спецоперации военнослужащих, которые находятся в одном из московских госпиталей. Об этом в среду сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Путин в одном из военных госпиталей в Москве посетит военнослужащих Вооруженных сил РФ, которые получили ранения в ходе спецоперации. Посетит их, пообщается с ними», — рассказал он.

Песков также отметил, что Путин постоянно интересуется и держит под контролем условия, в которых оказывается помощь военнослужащим российской армии.

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«Он постоянно занимается этой темой. График позволил съездить лично», — добавил Песков.

30 апреля Путин подписал указ о предоставлении дополнительных социальных гарантий людям, командированным в Донбасс. Так, выплата в размере 5 млн рублей будет направлена семье в случае гибели военного. Такая же выплата предусмотрена в случае смерти до истечения одного года со дня возвращения на территорию РФ, наступившей вследствие увечья или заболевания, полученных при выполнении задач. Выплата в размере З млн рублей будет направлена лицам, получившим увечье в рамках спецоперации.

Кроме того, глава государства установил выплаты в 5 млн рублей семьям волонтеров, погибших в зоне проведения спецоперации. В случае ранения или иного увечья волонтеры получат по 3 млн рублей.

18 апреля глава российского государства подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военным пограничных органов ФСБ и членам их семей. Они предусматривают выплату в 5 млн рублей в случае гибели сотрудников органов на границах с Украиной, Донецкой и Луганской народными республиками.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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