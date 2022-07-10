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Зеленский раскритиковал главкома за разгром ВСУ в Донбассе

The Telegraph: Зеленский обвинил главкома Залужного в разгроме ВСУ в Донбассе
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Владимир Зеленский высказал свое недовольство действиями главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом в четверг, 7 июля, сообщило издание The Telegraph.

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Отмечается, что глава государства разочарован поражениями ВС Украины в Донбассе. Также Зеленский призвал главкома не принимать серьезные решения без его участия. Поводом для такого замечания стал приказ Залужного, запрещающий передвижение резервистов.

О разногласиях украинского президента и командующего ВСУ стало известно еще в мае на фоне провалившейся операции по захвату острова Змеиный.

Позже Зеленский раскритиковал Залужного за жестокое отношение к призывникам и новобранцам.

Власти Украины 14 июня заявили о «сотнях тысяч» мобилизованных. Министр обороны страны Алексей Резников признал, что из-за высоких потерь Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях.

1 июня в сети появилось видео, в котором военнослужащие украинского 18-го отдельного батальона морской пехоты заявляют, что не будут выполнять приказы, так как в подразделении большие потери. По их словам, командование предало личный состав, а боевой дух солдат крайне низок. Также они отметили, что за четыре дня наступления не захватили ни одного населенного пункта.

24 мая украинские военные записали обращение к президенту Украины и главкому украинских войск Валерию Залужному, в котором рассказали, что у них нет ни одного боевого командира и никакой техники и, таким образом, их отправляют «на верную смерть».

Военный эксперт Андрей Кошкин рассказал «Известиям», что в соцсетях появляется достаточно много роликов, где военнослужащие украинских формирований жалуются на то, что у них нет боеприпасов, соответствующее стрелковое вооружение в ограниченном количестве, их не поддерживает артиллерия, они брошены командирами.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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