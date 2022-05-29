Эксперт объяснил нежелание украинских военных продолжать службу в ВСУ

Потребительское отношение командующего состава и отсутствие поддержки все чаще подталкивают служащих ВС Украины к решению сдать оружие. Об этом в воскресенье, 29 мая, заявил военный эксперт Андрей Кошкин.

«Сегодня мы в социальных сетях видим достаточно много роликов, где военнослужащие украинских формирований жалуются на то, что у них нет боеприпасов, соответствующее стрелковое вооружение в ограниченном количестве, их не поддерживает артиллерия, они брошены командирами», — объяснил он «Известиям».

В свою очередь, по словам аналитика, российские войска действуют скоординировано в соответствии с четкими и продуманными указаниями.

Успехи ВС РФ в Донбассе приводят к тому, что коммуникационная сеть противника постепенно разрушается, в результате чего солдаты ВСУ теряют связь друг с другом и остаются без необходимого обеспечения, отметил он.

27 мая находящийся в российском плену служащий ВСУ Никита Лазаренко рассказал о том, что украинские командиры списывают погибших в бою на дезертиров и без вести пропавших. Еще один попавший в плен, украинский пограничник Владимир Гусейнов, рассказал что его с коллегами заманили на службу обманным путем.

Накануне военный эксперт Виктор Литовкин рассказал «Известиям», что после поражения на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе моральное состояние украинских войск катастрофическое — солдаты ВСУ потеряли боевой дух, а многие поняли, что сопротивляться российской армии бессмысленно. Украинскую армию к тому же плохо снабжают питанием, добавил эксперт.

24 мая стало известно, что служащие ВСУ отказываются выполнять боевое задание. Они записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главнокомандующему украинских войск Валерию Залужному, в котором рассказали, что у них нет ни одного боевого командира и никакой техники и, таким образом, их отправляют «на верную смерть».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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