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Военный эксперт заявил о «катастрофическом моральном состоянии» ВСУ

Военный эксперт Литовкин: украинская армия потеряла боевой дух после поражения на «Азовстали»
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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Военный эксперт Виктор Литовкин в четверг, 26 мая, рассказал «Известиям» о том, в каком состоянии находятся военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) после поражения на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

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По словам специалиста, на данный момент, после поражения батальона «Айдар» и радикальной националистической группировки «Азов», моральное состояние украинских войск катастрофическое — солдаты ВСУ потеряли боевой дух, а многие поняли, что сопротивляться российской армии бессмысленно. Как отметил эксперт, российская армия продолжает одерживать победу, а продолжать ей сопротивляться означает тянуть время.

«Поэтому они сдаются. Сдаются взводами, ротами и даже батальонами. Несмотря на то что эти бандеровские командиры стреляют им в спину, расстреливают, но тем не менее расстрелять могут одного-двух, а человек 50 убегут, сдадутся в плен», — подчеркнул Литовкин.

При этом он отметил, что в плену украинские солдаты получают трехразовое питание, чистое постельное белье, имеют возможность пойти в душ и воспользоваться другими удобствами.

«Тем более сейчас на передний край украинское руководство посылает необстрелянных ребят. Ловят на улицах, вручают повестку, и давай: бери автомат и иди воюй. Непонятно, за кого воевать, зачем воевать, кого защищать. Многие из этих ребят, не только ребят, но и мужиков в возрасте, не имеют ни бронежилетов, ни касок, ни навыков боевых действий. Призвали их в территориальную оборону, но не научили ничему: ни тактике действий, ни слаживанию расчетов, отделений. Поэтому они становятся обыкновенным пушечным мясом», — добавил Литовкин.

Кроме того, по его словам, украинскую армию плохо снабжают питанием.

Ранее в этот день замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что оставшиеся на заводе «Азовсталь» украинские боевики не оказывают сопротивления силам ДНР. Он также сообщил о присутствии на территории ДНР свыше 4 тыс. пленных украинских силовиков. По словам Басурина, у них максимально комфортные условия содержания, всё соответствует необходимым нормам.

Еще 23 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко назвал обсуждение с украинской стороной обмена военнопленных ВС РФ на боевиков «Азовстали» возможным. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к обмену пленными «хоть завтра». По его мнению, необходимо активизировать процесс обмена и привлечь к нему как можно больше государств.

20 мая Минобороны РФ доложило о полном освобождении «Азовстали». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и украинских военнослужащих.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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