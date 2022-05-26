В ДНР рассказали о 4 тыс. украинских пленных

На территории Донецкой Народной Республики содержится более 4 тыс. пленных украинских силовиков. Об этом 26 мая сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, военнопленные содержатся в условиях, соответствующих международным нормам.

«Условия содержания у них очень комфортные, честно скажу. Просто у нас же практика большая была, еще во времена нашей войны мы проводили «экскурсию» для иностранных журналистов, которые сами убеждались, что условия содержания военнопленных очень комфортные, по тем нормам, которые требуются», — рассказал он ТАСС.

23 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко допустил возможность обсуждения с Киевом обмена пленных с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к обмену пленными «хоть завтра». По его мнению, необходимо активизировать процесс обмена и привлечь к нему как можно больше государств.

Ранее, 20 мая, Минобороны РФ сообщило о полном освобождении «Азовстали». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и украинских военнослужащих.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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