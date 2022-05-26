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Басурин заявил об отсутствии сопротивления от оставшихся на «Азовстали» боевиков

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Фото: ТАСС/Александр Гармаев
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Оставшиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе украинские боевики не оказывают никакого сопротивления силам Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в четверг, 26 мая, рассказал замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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«Сопротивления они не оказывают, потому что понимают, что любой выстрел с их стороны обозначит, где они находятся», — заявил Басурин в эфире Первого канала.

Он также сообщил о присутствии на территории ДНР свыше 4 тыс. пленных украинских силовиков. По словам замначальника управления ДНР, у них максимально комфортные условия содержания. Всё соответствует необходимым нормам.

Еще 23 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко назвал обсуждение с украинской стороной обмена военнопленными ВС РФ с боевиками «Азовстали» возможным. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к обмену пленными «хоть завтра». По его мнению, необходимо активизировать процесс обмена и привлечь к нему как можно больше государств.

20 мая Минобороны РФ доложило о полном освобождении «Азовстали». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и украинских военнослужащих.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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