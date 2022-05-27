Пленный ВСУ рассказал о сокрытии реальных потерь в войсках своими командирами

Находящийся в российском плену военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Никита Лазаренко рассказал о том, что украинские командиры списывают погибших в рядах военнослужащих на дезертиров и без вести пропавших. Новое видео «Известиям» предоставило Министерство обороны РФ 27 мая.

По словам Лазаренко, он попал в плен к армии России, когда самостоятельно покинул позиции ВСУ и вышел в город, переодевшись в гражданскую одежду, чтобы скрыться среди мирного населения.

«Но меня заметили представители комендатуры Донецкой Народной Республики (ДНР) и попросили предъявить документы. Так я попал в плен. В окружении у нас обстановка была тяжелая. В середине марта получил приказ от командира бригады Баранюка выкопать траншею шириной 2 м и 50 м в длину. Она нужна была для захоронения 50 человек, моих сослуживцев. Среди них были мои знакомые. Позже я узнал, что они числятся дезертирами и пропавшими без вести. Получается, что командование просто списало и скрыло потери, а близким и родным нагло врут», — рассказал пленный военнослужащий.

Еще один попавший в плен, украинский пограничник Владимир Гусейнов, рассказал что его с коллегами заманили на службу обманным путем, пообещав, что им предстоит только стоять на блокпостах и проверять документы. На деле же заставляли по ночам копать окопы.

«Отвезли в Лиман, в 40 км от города Изюм, где я проживаю. Потом нас увезли в дождь среди ночи копать. Мы там ничего не выкопали. На следующую ночь опять повезли в какое-то другое место, копать в дождь. Потом нас увезли в село, там уже были какие-то военные люди, может, это был даже «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещена в РФ). Нам сказали, что там будут их позиции, нужно копать. Они там как наркоманы какие-то ходили, всем видом давали понять, что они неадекватные. В общем, плохое у всех было настроение, никто не хотел воевать. Ребятам оставшимся посоветую только сдаваться», — поделился он.

Другой пленный ВСУ Андрей Каминский отметил хорошее обращение как со стороны обычных российских военных, так и со стороны командования.

«Мы же когда приехали в плен, нам сразу дали покушать. И нам улыбались. Хорошие, крутые ребята. И командир там был — хороший человек. Смотришь на лицо и понимаешь, что если он говорит, что всё будет хорошо, то значит, всё и будет хорошо. Нам дали гречи теплой, чего не было уже давно», — поделился бывший военнослужащий Украины.

Ранее 27 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в настоящее время на территории республики содержится более 5 тыс. украинских военнопленных. Последними сдались подразделения «Азова» с завода «Азовстали» — это 2439 человек. А до них сдались еще порядка 3 тыс. военнослужащих.

В этот же день помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский опубликовал видео, где российские солдаты несли два километра через минное поле раненого украинского военнослужащего, брошенного своими «товарищами». Бойца несли до собственных позиций, чтобы передать медикам. Мединский назвал спасение российскими военнослужащими брошенных ранеными бойцов ВСУ — главным отличительным символом, отражающим ключевую цель российской спецоперации.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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