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В ДНР содержится в плену более пяти тысяч украинских бойцов

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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В настоящее время на территории Донецкой Народной Республики содержится более 5 тыс. украинских военнопленных. Об этом 27 мая сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

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«Что касается количества, если говорить о последних подразделениях «Азова», которые сдались в плен с «Азовстали», то их 2 439 человек. И до этого еще порядка 3 тыс. военнослужащих, но это смешанные подразделения вооруженных формирований Украины», — сказал Пушилин журналистам.

Между тем в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) ДНР сообщили в этот же день, что за последние сто дней в республике погибли 125 мирных жителей, в том числе 4 ребенка. Ранения различной степени тяжести за этот период получил 578 мирных жителей, в включая 46 детей.

Также за последние сто дней СЦКК ДНР зафиксировано 3322 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 3025.

Днем ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что оставшиеся на заводе «Азовсталь» украинские боевики не оказывают сопротивления силам ДНР.

Тогда же глава ДНР заявил, что сроки подготовки устава трибунала (о котором он сообщил еще 23 мая) над украинскими боевиками с освобожденного завода будут объявлены в ближайшее время. Подготовкой необходимых документов сейчас занимается Генпрокуратура ДНР совместно с российскими профильными ведомствами.

24 мая глава ДНР отмечал, что военный трибунал над боевиками с «Азовстали» должен пройти максимально прозрачно и с оглаской при участии других стран, в том числе Запада.

О полном освобождении территории комбината стало известно 20 мая. По информации ведомства, с 16 мая по тот день в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и украинских военнослужащих.

18 мая украинские пленные «Азовстали» рассказали работникам Красного Креста об отсутствии в их адрес проявлений агрессии. Они отметили, что с ними обращаются хорошо: кормят и оказывают помощь. Один из военнопленных также подчеркнул, что российская сторона сдержала обещание, обеспечив сдавшихся всем необходимым.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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