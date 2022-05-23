Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

В ДНР готовят документы для трибунала над боевиками с «Азовстали»

0
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в понедельник, 23 мая, сообщил о подготовке промежуточных трибуналов над украинскими боевиками, вышедшими с завода «Азовсталь» в Мириуполе.

Слом сопротивления: гарнизон «Азовстали» сдался в полном составе
Все подземные сооружения завода перешли под контроль российских войск

«Сейчас они (пленные. — Ред.) содержатся на территории Донецкой Народной Республики. В дальнейшем планируется проведение международного трибунала», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Пушилина, на данный момент ведется подготовка необходимых для трибунала документов.

Реклама

20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позже российские саперные подразделения приступили к проведению инженерной разведки и разминированию от взрывоопасных предметов территории завода. К работе на наиболее опасных участках привлекаются специализированные бронированные машины разминирования.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022