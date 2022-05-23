В ДНР готовят документы для трибунала над боевиками с «Азовстали»

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в понедельник, 23 мая, сообщил о подготовке промежуточных трибуналов над украинскими боевиками, вышедшими с завода «Азовсталь» в Мириуполе.

«Сейчас они (пленные. — Ред.) содержатся на территории Донецкой Народной Республики. В дальнейшем планируется проведение международного трибунала», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Пушилина, на данный момент ведется подготовка необходимых для трибунала документов.

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20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позже российские саперные подразделения приступили к проведению инженерной разведки и разминированию от взрывоопасных предметов территории завода. К работе на наиболее опасных участках привлекаются специализированные бронированные машины разминирования.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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