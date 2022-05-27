Мединский назвал отношение ВС РФ к бойцам ВСУ символом спецоперации

Помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский назвал спасение российскими военнослужащими брошенных ранеными бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) главным отличительным символом, отражающим ключевую цель российской спецоперации —спасение и защиту.

В качестве примера Мединский опубликовал 27 мая в своем Telegram-канале видео, где российские солдаты несли два километра через минное поле раненого украинского военнослужащего, брошенного своими «товарищами». Бойца несли до собственных позиций, чтобы передать медикам.

Символичным моментом на кадрах стал короткий диалог российского солдата и раненого, в котором первый спросил имя второго. Тогда украинский боец назвал себя Володей.

«Держись, Володя, все будет хорошо», — сказал ему российский военнослужащий.

Мединский, комментируя видео, отметил, что эта фраза является «лучшим и настоящим символом российской спецоперации».

«У наших парней их суть, их жизнь, их смысл присяги — спасать жизни. Спасать родную нам Украину. Сберечь ее для будущего, для наших детей. Это я вам говорю как родившийся на Черкащине украинец по паспорту СССР», — отметил Мединский.

24 мая сообщалось, что военнослужащие ВСУ отказываются выполнять боевое задание. Взвод 115-й бригады записал обращение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, в котором военные рассказали, что у них нет ни одного боевого командира и никакой техники и, таким образом, их отправляют «на верную смерть».

30 апреля украинский военнослужащий Александр Новоцерковский, который решил сдаться в плен российским войскам, рассказал «Известиям» о своей службе. По его словам, командиры относятся к своим подчиненным «по-скотски». При этом он отметил, что российские военные, наоборот, отнеслись к нему хорошо.

Это не единственный случай, когда военнослущаие Вооруженных сил России спасают раненых украинских солдат. Так, 24 апреля Минобороны РФ показало кадры спасения раненого офицера ВСУ Игоря Оленчука, которого также бросили свои «товарищи». У офицера образовалась гангрена. Ему провели операцию в полевых условиях.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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