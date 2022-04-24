Российские военнослужащие спасли тяжелораненого офицера ВСУ

Министерство обороны РФ показало 24 апреля кадры спасения раненого офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Оленчука, которого бросили свои «товарищи», покидая позиции.

Украинского военнослужащего доставили в полевой госпиталь. После оказания первой необходимой помощи его эвакуировали в медотряд специального назначения, где провели сложную операцию.

«У него образовалась гангрена. Проведена операция. Она длилась порядка 3,5 часа в полевых условиях. Несмотря на то что он представлял противоборствующую сторону, мы стараемся ко всем, кто попадает к нам, относиться гуманно», — рассказал журналистам командир медицинского отряда ВДВ по имени Юрий.

Сам Оленчук рассказал, что звал на помощь своих при отступлении. К нему пришел только один боец, который перевязал ему ногу жгутом, сказал «держись» и вскоре убежал вслед за другими. После этого раненый полз по посадкам три дня, пока его не заметили российские войска.

«Они меня погрузили на бронемашину, привезли в расположение, оказали помощь, поставили капельницу, потом загрузили в бронемашину и уже доставили до полевой больницы. Там еще раз сделали капельницы и обезболили уколами и уже вертолетом доставили в медицинский отряд. Все было сделано быстро, в больнице бы все делалось медленнее. Спасибо большое врачам. Я, если честно, был уверен, что надо мной будут издеваться, бить», — рассказал Оленчук.

Он также отметил хорошее отношение со стороны медицинского персонала. После операции украинский военнослужащий связался со своим 15-летним сыном. Он оповестил его о том, что с ним все в порядке и он в безопасности.

Днем ранее в Министерстве обороны РФ рассказали о подвигах российских военных во время специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Среди них — начальник филиала военного госпиталя, майор медицинской службы Роберт Байрамбеков. Во время нанесения противником артиллерийского удара по одному из контролируемых Россией аэродромов Байрамбеков эвакуировал 15 раненых военнослужащих различной степени тяжести, при этом он не допустил потерь среди раненых. Всего за время спецоперации подчиненные Роберта Байрамбекова спасли более 600 военнослужащих.

14 апреля стало известно, что украинское командование бросило морских пехотинцев в Мариуполе. Сдавшийся в плен командир отделения 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Сергей Болдырев рассказал «Известиям», что он со своими подчиненными укрывался в бункере. Вскоре вода, продукты и медикаменты стали заканчиваться, а украинское командование никак не помогло пехотинцам и фактически бросило их. Командир отметил, что в рядах было много раненых.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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