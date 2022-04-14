В отделении морпехов ВСУ рассказали об отсутствии помощи от командования

Украинское командование бросило морских пехотинцев в Мариуполе. Об этом в четверг, 14 апреля, рассказал сдавшийся в плен командир отделения 501-го отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Болдырев корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину.

Болдырев пояснил, что со своими подчиненными укрывался в бункере. Вскоре вода, продукты и медикаменты стали заканчиваться, а украинское командование никак не помогло пехотинцам и фактически бросило их. Командир отметил, что в рядах было много раненых.

Своему командованию, которое оставило военных, Болдырев передавать «привет» не стал.

«Не хочу. Время покажет. Я думаю все вернется. Время расставит все по своим местам», — добавил он.

Командир отделения также рассказал, что сдавшиеся получают всю необходимую медицинскую помощь. По его словам, военнопленные находятся в нормальных условиях.

«Отлично [относятся]. Не ожидал, прям даже в шоке. Здесь нас как приняли — обслужили, накормили, напоили», — заявил военный.

Ранее в этот день штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что в общей сложности в плен войскам республики сдались более 1,3 тыс. украинских морских пехотинцев 36-й бригады Вооруженных формирований Украины (ВФУ).

В Минобороны пояснили, что за минувшую ночь в Мариуполе прекратили сопротивление еще 134 украинских морпеха. Среди сдавшихся ночью — 14 офицеров.

Как рассказал один из пленных днем ранее, группе пришлось сдаться, потому что она оказалась окружена.

13 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение морских пехотинцев ВСУ сдаться в плен является правильным выбором. Он призвал украинских военных подумать о родных, а также о своих и чужих жизнях.

Следственный комитет РФ (СК) проведет следственные действия со сдавшимися в плен военнослужащими. В ведомстве отметили, что их показания могут иметь важное значение для уголовных дел, которые СК расследует по событиям в Донбассе и на Украине.

9 апреля украинские военные признались в снижении боевого духа среди бойцов ВСУ, определив его уровень как «ниже среднего».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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