В Сети 1 июня появилось видео, в котором военнослужащие украинского 18-го отдельного батальона морской пехоты заявляют, что не будут бороться за Украину под руководством нынешней власти.

В обращении к общественности и Киеву они объяснили, что в подразделении большие потери, командование предало личный состав, а боевой дух солдат крайне низок.

«Тех, кто пытается сказать правду, забирают в неизвестном направлении. За эти четыре дня наступления мы не захватили ни одного населенного пункта», — рассказал один из украинских военных.

Морпехи также посетовали на отсутствие должной подготовки.

Ранее, 29 мая, военный эксперт Андрей Кошкин в комментарии «Известиям» отметил, что в соцсетях появляется достаточно много роликов, где военнослужащие украинских формирований жалуются на то, что у них нет боеприпасов, соответствующее стрелковое вооружение в ограниченном количестве, их не поддерживает артиллерия, они брошены командирами.

До этого, 24 мая, стало известно, что украинские военные отказываются выполнять боевое задание. Они записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главнокомандующему украинских войск Валерию Залужному, в котором рассказали, что у них нет ни одного боевого командира и никакой техники и, таким образом, их отправляют «на верную смерть».

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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