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Киев оценил численность своей армии более чем в миллион человек

Министр обороны Украины Резников оценил численность ВСУ более чем в миллион человек
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Оборону и безопасность Украины обеспечивают более 1 млн военных Вооруженных сил Украины. Об этом заявил 8 июля министр обороны страны Алексей Резников.

Контрнаступление ВСУ в Запорожье остановили союзные войска. Онлайн спецоперации 8 июля

«Сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны», — приводит его слова агентство УНИАН.

Резников уточнил, что число мобилизованных составляет до 700 тыс. человек. По его словам, сегодня в Национальной полиции служит до 100 тыс. человек, в Национальной гвардии — до 90 тыс. Еще до 60 тыс. человек — это пограничники.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что на соледарском направлении общие потери 24-й мехбригады украинских военных составили около 2,5 тыс. человек. Противник несет значительные потери на всех направлениях, уточнили в ведомстве.

В частности, практически полностью уничтожена 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ: ее потери превысили 80% численного состава.

По данным министра обороны России Сергея Шойгу на 4 июля, потери ВСУ за две недели составили 5469 человек. Как отметил министр, во время активных наступательных действий взято под контроль 670 кв. км территорий.

Ранее, 21 июня, Министерство обороны России сообщило о принудительной мобилизации в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции, задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации.

До этого, 14 июня, власти Украины заявили о «сотнях тысяч» мобилизованных. Министр обороны страны Алексей Резников признал, что из-за высоких потерь Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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