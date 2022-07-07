24-ая мехбригада ВСУ потеряла 60% численного состава на соледарском направлении

На соледарском направлении общие потери 24-ой мехбригады украинских военных составили около 2,5 тыс. человек. Об этом в четверг, 7 июля, сообщает Минобороны РФ.

«Противник несет значительные потери на всех направлениях. В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск на Соледарском направлении общие потери 24-й механизированной бригады ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) насчитывают уже около 2,5 тысячи человек, что составляет 60% ее численного состава», — говорится в сообщении.

Кроме того, практически полностью уничтожена 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ — ее потери превысили 80% численного состава.

4 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ за две недели составили 5469 человек. Как отметил министр, во время активных наступательных действий взято под контроль 670 кв. км территорий.

В тот же день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о значительных потерях противника на всех направлениях. По его информации, за сутки Воздушно-космические силы России поразили пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ в городе Харьков, где находилось около 200 украинских военнослужащих и до 19 единиц военной техники.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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