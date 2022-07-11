Министр обороны Украины сообщил о приказе Зеленского отвоевать юг

Военные Вооруженных сил Украины получили приказ от президента Владимира Зеленского отвоевать юг страны. Об этом сообщил в воскресенье, 10 июля, министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете The Times.

«Президент отдал приказ главнокомандующему Вооруженными силами разработать план. После этого свою работу должны выполнить в генштабе и сказать, что нам нужно сделать то-то и то-то, чтобы добиться цели», — сказал он.

По словам Резникова, у Киева есть понимание того, что достижение данной цели политически необходимо для Украины.

При этом он отметил, что страны запада должны помогать украинским военным в выполнении поставленных задач.

Ранее, 8 июля, Резников сообщил, что более 1 млн военных ВСУ обеспечивают оборону и безопасность украинской территории. Число мобилизованных составляет до 700 тыс. человек. По его словам, сегодня в Национальной полиции служит до 100 тыс. человек, в Национальной гвардии — до 90 тыс., еще до 60 тыс. человек — это пограничники, уточнил он.

Между тем, признал министр обороны Украины, в рядах ВСУ отмечаются большие потери, вооружение истощено. Резников подчеркнул острую необходимость в дополнительных поставках бронетехники и беспилотников.

7 июля Зеленский высказал свое недовольство действиями главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в связи с поражениями ВС Украины в Донбассе. Также Зеленский призвал главкома не принимать серьезные решения без его участия.

Сдавшиеся в плен представители ВСУ объяснили, почему отказываются воевать и записывают украинскому президенту Владимиру Зеленскому видео с соответствующими обращениями. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин 4 июля показал видео, в котором украинские боевики отказываются воевать против российских солдат и объясняют это отсутствием оружия и техники, уважения со стороны высшего руководства.

До этого, в мае, украинские военные записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главкому украинских войск Валерию Залужному, в котором рассказали, что у них нет ни одного боевого командира и никакой техники и, таким образом, их отправляют «на верную смерть».

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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