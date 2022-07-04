Военкор «Известий» узнал причины деморализации среди боевиков ВФУ

Сдавшиеся в плен представители Вооруженных сил Украины (ВФУ) объяснили, почему отказываются воевать и записывают украинскому президенту Владимиру Зеленскому видео с соответствующими обращениями. Военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин рассказал об обстановке на передовой в воскресенье, 3 июля.

«Одно из главных качеств сухопутных войск — это устойчивость к артиллерийскому огню противника. Способность не паниковать, а продолжать выполнять боевые задачи, когда вокруг падают снаряды и мины. Если этой устойчивости нет, подразделение в полном составе уходит с позиций и пишет обращение к президенту Зеленскому», — рассказал журналист.

Он показал видео, в котором украинские боевики отказываются воевать против российских солдат и объясняют это отсутствием оружия и техники, уважения со стороны высшего руководства.

«Мы отказываемся служить в батальоне, который не укомплектован техникой, где офицеры не считают нас за людей, бросают под обстрелы без оружия», — говорится на видео одной из групп представителей украинской стороны.

Несмотря на помощь Запада, таких видеороликов в сети с каждым днем всё больше. В еще одном видео украинские боевики утверждают, что у них не было противотанкового оружия, поддержки артиллерии. Их вывозили на неподготовленные позиции.

Хорошо известный Волына — командир морпехов, которые вместе с азовцами («Азов» — радикальный националистический батальон, в отношении которого в РФ возбуждено несколько уголовных дел) сдались в плен на «Азовстали», рассказал о разобщенности подразделений, которые воюют бок о бок. О том, как националисты держали всех на голодном пайке и не делились даже боеприпасами.

«Вышло так, что каждый сам по себе стал, каждый командир накапливает какие-то склады и пользуется провиантом и боеприпасами в интересах своего подразделения, взаимопомощь и выручка была на слабом уровне, если вообще она была», — вспоминает он.

Почти все боевики ВФУ, которые попадают в плен, рассказывают одно и то же: «Нас бросили наши товарищи, наши офицеры», «И с самого начала нас кинули и кинули в самом конце», «Такого бардака, как в украинской армии… это ужас», рассказывали сдавшиеся в плен вояки.

Деморализованные подразделения — это результат постоянного огневого прессинга. Даже на тех участках фронта, где пока не ведется активное наступление, отряды Донецкой Народной Республики (ДНР) держат противника в тонусе. Мы стали свидетелями такой операции. Экипажи отдельного танкового батальона «Дизель» выезжают в серую зону, чтобы прямой наводкой бить по боевикам.

«Прежде чем на позицию выходят танки, местность должны исследовать саперы. Посмотреть, нет ли там противотанковых мин, в общем обеспечить безопасный выход танков на позиции», — рассказал военкор «Известий».

Группа противника окопалась в лесопосадке, которую из-за вытянутой формы здесь называют «колбасой». Окопы и блиндажи — прямо в корнях деревьев. Огневой налет проводится рано утром, когда солнце светит в глаза наблюдателям на той стороне.

«Сейчас мы свидетели так называемой танковой карусели, когда два танка бьют по очереди. Пока один заряжается, бьет второй и так далее. Это делается для того, чтобы интервалы между выстрелами были минимальными, чтобы там, на той стороне, противник не мог поднять головы», — показал военкор.

Танки работают с короткой дистанции, чтобы взрывы в «колбасе» были видны невооруженным взглядом. Каждая машина выпускает по 28 осколочно-фугасных снарядов, объяснил журналист.

«Что происходит там в лесу, можно лишь представить. Возможно, кто-то сидит в блиндаже и под звуки разрывов снарядов записывает очередное обращение к Зеленскому», — завершил он репортаж.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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