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Командир морпехов ВСУ рассказал о плохом обеспечении войск

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Плохое обеспечение украинских войск — ни боеприпасов, ни продовольствия — «очень мешало» вести военные действия, рассказал «Известиям» командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский с позывным Волына в среду, 29 июня.

«Обеспечение войск мешало очень сильно, потому что не было создано стратегических запасов: ни боеприпасов, ни продовольствия. Было слабо организовано взаимодействие с подразделениями», — сказал он.

Волына добавил, что в отряды территориальной обороны набрали гражданских людей, которым выдали оружие и военную форму. Они не могли выполнять боевые задачи, так как были другой специализации и направленности.

24 июня пленные боевики рассказали, что командиры бросили их без связи и провизии, а также использовали как «мясо». Украинские националисты призвали своих сослуживцев сдаваться в плен. По их мнению, это единственный шанс остаться в живых. Они отмечают, что российские военнослужащие относятся к ним гуманно, оказывают необходимую медпомощь.

8 мая украинский пленный рассказал, что Украина призывает в ряды людей, имеющих проблемы со здоровьем, и кидает их в бой «как мясо». По словам мужчины, он с товарищем находился по разные стороны дороги, когда началась стрельба. В итоге он забежал в здание и сдался в плен.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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