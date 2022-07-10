В Херсоне в результате обстрела ВСУ повреждена больница

В Херсоне в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получила городская клиническая больница. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили в региональном управлении МВД.

«В результате сегодняшних ракетных ударов по Херсону со стороны украинских формирований повреждения получила городская клиническая больница им. Е.Е. Карабелеша на проспекте Ушакова, 22/1», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что обстрел идет в том числе из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных Киеву в рамках военной помощи.

Ранее в этот день военный корреспондент «Известий» Иван Литомин сообщил, что в Херсоне произошла серия мощных взрывов.

Накануне в небе над Херсоном сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы отмечают, что видели не менее 15 ракет.

До этого украинские войска предприняли попытку обстрела Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области, однако российская противовоздушная оборона успешно отразила ракетную атаку.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли.

В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. В настоящее время в регионе уже стартовал процесс выдачи паспортов РФ. Референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести в 2022 году.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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