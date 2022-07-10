Мощные взрывы слышны в Херсоне
Серия мощных взрывов произошла в Херсоне, сообщил 10 июля военный корреспондент «Известий» Иван Литомин.
Накануне в небе над Херсоном сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Отмечалось, что очевидцы видели не менее 15 ракет, раздавались сильные хлопки.
ВСУ продолжают пытаться наносить удары по Херсонской области, которая полностью контролируется российскими силами. Украинские ракеты сбивают системы ПВО.
Днем ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку обстрела Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области, российская противовоздушная оборона успешно отразила ракетную атаку.
1 июля российские спецслужбы предотвратили крупный теракт в Херсоне. Силовики обнаружили схрон и конденсаторную подрывную машинку, с помощью которой украинские диверсанты планировали устроить серию взрывов.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».