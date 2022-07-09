В небе над Херсоном сработала ПВО

В небе над Херсоном сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в субботу, 9 июня, заявили власти города.

Кроме того, как сообщил корреспондент ТАСС, утром в небе над Херсоном сработали не менее 15 ракет ПВО. По его словам, в небе видны следы от ракет систем ПВО, также прозвучали звуки взрывов.

Днем ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку обстрела Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области, российская противовоздушная оборона успешно отразила ракетную атаку.

6 июля над Скадовском Херсонской области сбита украинская ракета.

1 июля российские спецслужбы предотвратили крупный теракт в Херсоне. Силовиками были обнаружены схрон и конденсаторная подрывная машинка, с помощью которой члены украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) вместе с бывшим старостой села Старая Збурьевка Виктором Маруняком планировали устроить серию взрывов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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