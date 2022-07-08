Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин заверил в поддержке государством компаний рыбопромысловой отрасли
Мир
Посол РФ в Токио назвал покушение на Синдзо Абэ терактом
Авто
В России на 15% снизилась средневзвешенная цена нового автомобиля
Экономика
Курс евро опустился ниже 1,01 доллара впервые с декабря 2002 года
Мир
СМИ сообщили о смерти бывшего премьера Японии Синдзо Абэ
Политика
Путин поручил обсудить с Киргизией создание объединенной системы ПВО
Мир
Путин выразил соболезнования жене и матери Абэ
Мир
В ДНР предотвратили попытку ВСУ перейти в контрнаступление в Запорожье
Мир
Independent узнала о расходах Джонсона из казны партии во время его премьерства
Общество
Москвичей предупредили о возможных ливнях с грозой в выходные 9 и 10 июля
Мир
В Херсоне заверили в отсутствии угрозы для работы Северо-Крымского канала
Сюжет:

ПВО успешно отразила ракетную атаку украинских боевиков на Каховскую ГЭС

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку обстрела Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области, российская противовоздушная оборона успешно отразила ракетную атаку. Об этом 8 июля сообщили местные власти.

Флаг не в руки: российские войска пресекли высадку ВФУ на остров Змеиный
А в Минобороны РФ раскрыли новые подробности работы американских биолабораторий

«Террористам киевского режима не удастся запугать жителей Херсонщины, которые строят совместную с Россией мирную жизнь. ГЭС продолжает давать энергию, а на преступную попытку нарушить работу стратегического гидроузла Вооруженные силы Российской Федерации дадут сокрушительный ответ. Задачи специальной военной операции будут полностью выполнены — стрелять по мирному населению и запугивать его будет просто некому», — приводятся в официальном Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области слова ее главы Владимира Сальдо.

Об обстреле по Каховской ГЭС ранее в этот день заявил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов. Тогда же глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев отметил, что станция не получила значительных повреждений.

Накануне в распоряжении «Известий» оказались кадры задержания украинских диверсантов, которые готовили серию терактов в Херсоне. Российские силовики предотвратили преступления и разгромили созданную спецслужбами Украины ячейку.

Херсонская область перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022