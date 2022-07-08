ПВО успешно отразила ракетную атаку украинских боевиков на Каховскую ГЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку обстрела Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области, российская противовоздушная оборона успешно отразила ракетную атаку. Об этом 8 июля сообщили местные власти.

«Террористам киевского режима не удастся запугать жителей Херсонщины, которые строят совместную с Россией мирную жизнь. ГЭС продолжает давать энергию, а на преступную попытку нарушить работу стратегического гидроузла Вооруженные силы Российской Федерации дадут сокрушительный ответ. Задачи специальной военной операции будут полностью выполнены — стрелять по мирному населению и запугивать его будет просто некому», — приводятся в официальном Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области слова ее главы Владимира Сальдо.

Об обстреле по Каховской ГЭС ранее в этот день заявил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов. Тогда же глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев отметил, что станция не получила значительных повреждений.

Накануне в распоряжении «Известий» оказались кадры задержания украинских диверсантов, которые готовили серию терактов в Херсоне. Российские силовики предотвратили преступления и разгромили созданную спецслужбами Украины ячейку.

Херсонская область перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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