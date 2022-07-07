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Задержание готовивших теракты в Херсоне диверсантов попало на видео

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Фото: Соцсети
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Кадры задержания украинских диверсантов, которые готовили серию терактов в Херсоне, оказались в распоряжении «Известий» 7 июля. Российские силовики предотвратили преступления и разгромили созданную спецслужбами Украины ячейку.

В группу входили трое кадровых сотрудников, находившихся в Херсонской области в подпольном положении. Ее лидером был Виталий Ростецкий с позывным «Математик». Вместе с ним действовали еще два диверсанта — Алексей Бадера с позывным «Бандера» и Олег Шкаран.

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По словам самих диверсантов, руководство в Киеве крайне недовольно тем фактом, что в регионе налаживается мирная жизнь. Основной задачей диверсантов было совершение терактов в Херсоне «для создания паники и хаоса». В планы украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) входила атака на российских военных и одного из руководителей военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

Ранее в этот день источник в российских силовых структурах сообщил «РИА Новости», что для совершения терактов в Херсоне силы специальных операций (ССО) Украины направили туда взрывные устройства и оружие. Отмечалось, что «для скрытого передвижения по городу и обхода блокпостов ими были изготовлены фальшивые документы на другие установочные данные».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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