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Источник рассказал о планах украинских силовиков устроить теракты в Херсоне

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Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai
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Для совершения терактов в Херсоне Силы спецоперации (ССО) Украины направили туда взрывные устройства и оружие. Об этом в четверг, 7 июля, рассказал источник в российских силовых структурах.

Киев попытался установить флаг Украины на острове Змеиный. Спецоперация 7 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
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«Для совершения террористических актов ССО по тайным каналам были направлены в Херсон взрывные устройства и другое вооружение. Для скрытого передвижения по городу и обхода блокпостов ими были изготовлены фальшивые документы на другие установочные данные», — заявил источник в беседе с «РИА Новости».

1 июля российские спецслужбы предотвратили крупный теракт в Херсоне. Силовиками были обнаружены схрон и конденсаторная подрывная машинка, с помощью которой члены украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) вместе с бывшим старостой села Старая Збурьевка Виктором Маруняком планировали устроить серию взрывов.

30 июня в центре Херсона возле воинской части и телевизионной вышки прогремел мощный взрыв. В ГУ МВД по региону тогда предположили, что это могла быть попытка диверсии. Позже херсонские власти признали случившееся терактом со стороны Украины.

7 июня два мирных жителя погибли в результате обстрела украинскими боевиками села Широкая Балка в Херсонской области, также был поврежден дом. В тот же день четыре человека пострадали в результате взрыва в кафе «Ностальжи» в Херсоне. Региональные власти назвали инцидент терактом.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

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