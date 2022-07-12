В Запорожской области рассказали о неудачной попытке наступления ВСУ

Представители украинской армии получили жесткий отпор при попытке наступления на территорию Запорожской области, рассказал во вторник, 12 июля, член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Украинская армия в последнее время активизировалась в запорожском направлении. Помимо терактов, диверсий и артиллерийских обстрелов была предпринята неудачная попытка наступления в Запорожской области. Их задача была максимально нанести урон нашим позициям, но, встретив жесткий отпор, они вынуждены были бежать», — заявил он «РИА Новости».

Он добавил, что Запорожье — административный центр региона, всё еще под контролем боевиков, но в конечном итоге город будет освобожден.

«В Запорожье ждут освобождения, но боятся открыто высказывать свою позицию, так как сразу будут подвержены террору со стороны националистов», — пояснил Рогов.

11 июля киевскими властями было организовано покушение на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. Чиновник не пострадал и продолжил трудовую деятельность несмотря на угрозы украинской стороны. В тот же день силами ГУ МВД региона была установлена личность диверсанта, пытавшегося убить Сигуту, а также факт его принадлежности к украинской преступной сети. В тот же день преступник был обнаружен и ликвидирован при попытке оказать вооруженное сопротивление.

Тогда же сенатор от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал инцидент, назвав действия Киева переходом к террористическим методам войны. Он также подчеркнул, что Москва будет делать всё необходимое, чтобы пресекать подобные случаи, а тех, кто совершает покушения, — наказывать.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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