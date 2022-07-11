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Совершивший попытку покушения на главу района Запорожской области ликвидирован
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Совершивший попытку покушения на главу района Запорожской области ликвидирован

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Совершивший попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту ликвидирован. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Союзные войска взяли под контроль Владимировку и Триполье. Онлайн спецоперации 11 июля
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Он пояснил, что ночью диверсант обстрелял домовладение главы администрации района, после чего попытался скрыться в лесистой местности в пригороде.

«В результате проведенных мероприятий преступник был обнаружен. При задержании оказал вооруженное сопротивление. Ответным огнем получил ранения, не совместимые с жизнью», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств преступления.

Ранее в этот день замначальника ГУМВД по региону Алексей Селиванов сообщил, что на Сигуту была совершена попытка покушения. Отмечалось, что глава администрации Мелитопольского района не пострадал и продолжает трудовую деятельность. Селиванов подчеркнул, что все, кто пытается дестабилизировать мирную жизнь на освобожденных территориях, понесут неотвратимое наказание.

Позже Рогов заявил, что личность совершившего попытку покушения установлена.

Часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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