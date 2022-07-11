Личность покушавшегося на главу администрации Мелитопольского района установили

Установлена личность совершившего попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту. Об этом в понедельник, 11 июля, заявил представитель военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Совершавший попытку покушения на Андрея Сигуту установлен», — сказал он «РИА Новости».

На месте преступления продолжаются оперативно-следственные действия, подробности произошедшего станут известны позднее, так как огласка может помешать работе, отметил он.

Ранее в этот день замначальника ГУМВД по региону Алексей Селиванов сообщил, что на Сигуту была совершена попытка покушения. Отмечалось, что глава администрации Мелитопольского района не пострадал и продолжает трудовую деятельность. Селиванов подчеркнул, что все, кто пытается дестабилизировать мирную жизнь на освобожденных территориях, понесут неотвратимое наказание.

Часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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