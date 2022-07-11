Киев совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту. Об этом 11 июля заявил замначальника ГУМВД по региону Алексей Селиванов.

«Сегодня ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны», — написал он в своем Telegram-канале.

Замначальника ГУМВД Запорожья отметил, что на месте преступления продолжаются оперативно-следственные действия.

«О подробностях теракта позже. Напоминаю, что от диверсии страдают в первую очередь мирные жители. Все, кто пытается дестабилизировать мирную жизнь на освобожденных территориях, понесут неотвратимое наказание», — подчеркнул Селиванов.

Ранее, 2 июля, в Запорожской области в поселке Акимовка под Мелитополем сторонники Киева обстреляли грузовой поезд из гранатомета. Как пояснил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, таким образом они пытаются сорвать налаживание мирной жизни на освобожденной территории.

До этого, 12 июня, произошел взрыв подстанции в Бердянске. Там были найдены следы трех взрывных устройств. Местные власти обвинили в произошедшем украинских боевиков, которые пытались запугать мирное население и сорвать празднование по случаю Дня России. В МВД Запорожья произошедшее назвали терактом.

Приазовская часть Запорожской области перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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