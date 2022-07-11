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Киев совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Киев совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту. Об этом 11 июля заявил замначальника ГУМВД по региону Алексей Селиванов.

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«Сегодня ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны», — написал он в своем Telegram-канале.

Замначальника ГУМВД Запорожья отметил, что на месте преступления продолжаются оперативно-следственные действия.

«О подробностях теракта позже. Напоминаю, что от диверсии страдают в первую очередь мирные жители. Все, кто пытается дестабилизировать мирную жизнь на освобожденных территориях, понесут неотвратимое наказание», — подчеркнул Селиванов.

Ранее, 2 июля, в Запорожской области в поселке Акимовка под Мелитополем сторонники Киева обстреляли грузовой поезд из гранатомета. Как пояснил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, таким образом они пытаются сорвать налаживание мирной жизни на освобожденной территории.

До этого, 12 июня, произошел взрыв подстанции в Бердянске. Там были найдены следы трех взрывных устройств. Местные власти обвинили в произошедшем украинских боевиков, которые пытались запугать мирное население и сорвать празднование по случаю Дня России. В МВД Запорожья произошедшее назвали терактом.

Приазовская часть Запорожской области перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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