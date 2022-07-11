Покушавшийся на главу района в Запорожье был в украинской группировке

Совершивший покушение на главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту диверсант входил в украинскую преступную сеть. Об этом 11 июля заявил замначальника ГУ МВД региона Алексей Селиванов.

«Проходят обыски. Понятно, что он был не один, идет цепочка на ту сторону, на Украину. Это всё координируемая сетка. Часть из организаторов покушений установлена, кто-то из них задержан, кто-то <...> находится в розыске. Сейчас идет работа, чтобы ликвидировать всю сетку», — сказал он в эфире телеканала «Крым 24».

По словам замначальника ГУ МВД Запорожья, руководители группировки находятся на подконтрольной Киеву территории. Он отметил, что оперативники восстанавливают обстоятельства произошедшего.

«Сигута должен был быть ликвидирован либо выстрелом, либо броском гранаты или зажигательной смеси, если бы он вышел на шум. Наши сотрудники зафиксировали отверстия от выстрелов, где находится его квартира», — сказал Селиванов.

Ранее в этот день замначальника ГУ МВД Запорожской области Алексей Селиванов сообщил, что на Сигуту была совершена попытка покушения. По его словам, Сигуту планировали убить, обстреляв дом или бросив гранату. Отмечалось, что глава администрации Мелитопольского района не пострадал и продолжает трудовую деятельность. Селиванов подчеркнул, что все, кто пытается дестабилизировать мирную жизнь на освобожденных территориях, понесут неотвратимое наказание.

Позже представитель военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов заявил, что личность совершившего попытку покушения установлена. При задержании он оказал вооруженное сопротивление, ответным огнем получил ранения, несовместимые с жизнью.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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