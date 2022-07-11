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В МВД Запорожской области рассказали подробности покушения на главу района

МВД Запорожской области: главу администрации Мелитопольского района планировали убить, обстреляв дом или бросив гранату
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Фото: соцсети
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Главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту планировали убить, обстреляв дом или бросив гранату. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил замначальника ГУ МВД Запорожской области Алексей Селиванов.

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«Сигута должен был быть ликвидирован либо выстрелом, либо броском гранаты или зажигательной смеси, если бы он вышел на шум. Наши сотрудники зафиксировали отверстия от выстрелов, где находится его квартира», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее в этот день Селиванов сообщил, что на Сигуту была совершена попытка покушения. Отмечалось, что глава администрации Мелитопольского района не пострадал и продолжает трудовую деятельность. Селиванов подчеркнул, что все, кто пытается дестабилизировать мирную жизнь на освобожденных территориях, понесут неотвратимое наказание.

Позже Рогов заявил, что личность совершившего попытку покушения установлена. При задержании он оказал вооруженное сопротивление, ответным огнем получил ранения, не совместимые с жизнью.

Часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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